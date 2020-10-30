Туреччина засудила напад на базиліку в Франції
Як повідомляє Укрінформ про це йдеться у заяві МЗС Туреччини.
«Ми рішуче засуджуємо теракт, здійснений в церкві Нотр-Дам де Ніцца у Ніцці, Франція. Ми висловлюємо свої співчуття родичам тих, хто загинув внаслідок нападу, та бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим», - йдеться в заяві.
В Анкарі наголосили, що не може бути жодної підстави виправдовувати вбивство людини та виправдовувати насильство.
«Очевидно, що ті, хто здійснив цей жорстокий напад у місці релігійного поклоніння, не мають уявлення про принципи релігійних, людських та моральних цінностей», - вказує МЗС Туреччини.
У заяві наголошується, що Туреччина як країна, яка протидіє різним проявам тероризму та втрачає своїх громадян у цій боротьбі, солідарна у протидії тероризму та насильству з французьким народом та жителями Ніцци.
Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову. Нападника затримано.
Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як вбивство та посягання на вбивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації. За словами міського голови Ніцци Крістіана Естрозі, поранений нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».
Франція та Туреччина зараз переживають напружений період відносин, загострення відбулося, коли президент Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у Франції, боротьби з радикальним ісламізмом після 16 жовтня, коли у передмісті Парижа було вбито шкільного вчителя. Цей вчитель на уроці, присвяченому свободі слова, показував опубліковані виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.
24 жовтня президент Туреччини Ердоган різко розкритикував висловлювання лідера Франції щодо ісламу, а 26 жовтня закликав не купувати французьких товарів.
Париж 25 жовтня відкликав з Туреччини свого посла для консультацій.
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