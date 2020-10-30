Туреччина засудила напад на базиліку в Франції

Туреччина засудила напади у Франції та висловила співчуття, солідарність з французами після жорстокого нападу на прихожан у базиліці в Ніцці, в результаті якого загинуло троє людей.

Як повідомляє Укрінформ про це йдеться у заяві МЗС Туреччини.

«Ми рішуче засуджуємо теракт, здійснений в церкві Нотр-Дам де Ніцца у Ніцці, Франція. Ми висловлюємо свої співчуття родичам тих, хто загинув внаслідок нападу, та бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим», - йдеться в заяві.

В Анкарі наголосили, що не може бути жодної підстави виправдовувати вбивство людини та виправдовувати насильство.

«Очевидно, що ті, хто здійснив цей жорстокий напад у місці релігійного поклоніння, не мають уявлення про принципи релігійних, людських та моральних цінностей», - вказує МЗС Туреччини.

У заяві наголошується, що Туреччина як країна, яка протидіє різним проявам тероризму та втрачає своїх громадян у цій боротьбі, солідарна у протидії тероризму та насильству з французьким народом та жителями Ніцци.

Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову. Нападника затримано.

Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як вбивство та посягання на вбивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації. За словами міського голови Ніцци Крістіана Естрозі, поранений нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».

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Франція та Туреччина зараз переживають напружений період відносин, загострення відбулося, коли президент Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у Франції, боротьби з радикальним ісламізмом після 16 жовтня, коли у передмісті Парижа було вбито шкільного вчителя. Цей вчитель на уроці, присвяченому свободі слова, показував опубліковані виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

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24 жовтня президент Туреччини Ердоган різко розкритикував висловлювання лідера Франції щодо ісламу, а 26 жовтня закликав не купувати французьких товарів.

Париж 25 жовтня відкликав з Туреччини свого посла для консультацій.

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