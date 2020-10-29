Папа Римський висловив співчуття жертвам теракту в Ніцці

Папа Римський Франциск відреагував на сьогоднішній напад біля базиліки у французькому місті Ніцца, який вже визнали терористичним актом.

Як передає Укрінформ, заява Папи Франциска розміщена на його сторінці у Твітері.

"Я разом із католицькою громадою Ніцци оплакую напад, який посіяв смерть в місці молитви та розради. Я молюся за жертв, за їх родини та за улюблений французький народ, щоб він зміг відповісти на зло добром", - написав Папа Франциск.

Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову. Нападника затримано.

Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як вбивство та посягання на вбивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації.

Читайте також: Франція підвищила рівень терористичної загрози після нападу в Ніцці

За словами міського голови Ніцци Крістіана Естрозі, поранений нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».

Фото: ANSA