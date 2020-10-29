Франція підвищила рівень терористичної загрози після нападу в Ніцці

Після різанини у Ніцці уряд Франції підвищив рівень терористичної загрози.

Про це повідомив у Твіттері прем’єр-міністр Жан Кастекс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Уряд увів у дію план Vigipirate на рівні «надзвичайна загроза нападу» на всій території», - заявив французький прем’єр.

Він повідомив, що у п’ятницю, 30 жовтня, президент скликає засідання Ради національної оборони та безпеки.

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План Vigipirate було уведено у Франції у 2016 році. Це комплексний інструмент у боротьбі з тероризмом. Рівень «надзвичайна загроза нападу» є третім і найвищим у межах антитерористичних заходів.

Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік зарізав трьох людей і ще кількох поранив. Одній жінці убивця відтяв голову.

Нападника затримано.

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Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як убивство та посягання на убивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації.

За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі, поранений нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».

У жовтні у Франції вже було скоєно два нападів із застосуванням холодної зброї. Зокрема, у Парижі зловмисник поранив трьох людей, а у передмісті французької столиці нападник відтяв голову шкільному учителю. Обидва нападники та їхні спільники були радикальними ісламістами. Їхні дії визнані терактами.