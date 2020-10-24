Франція відкликає посла з Туреччини після заяв Ердогана

Президент Туреччини Ердоган розкритикував останні висловлювання лідера Франції Макрона щодо ісламу – у відповідь Париж відкликає посла для консультацій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Cumhuriyet.

«Макрону треба лікувати психіку. Що ще можна сказати главі держави, який не розуміється на свободі переконань та поглядів, який поводиться таким чином з мільйонами вірян, що живуть у його країні», - заявив Ердоган.

У Єлисейському палаці ці слова назвали неприйнятними. Офіційний Париж зажадав від Ердогана змінити свою політику, оскільки вона «небезпечна з усіх поглядів», а також заявив про відкликання посла для консультацій.

Як повідомлялося, 16 жовтня у передмісті Парижа було вбито шкільного вчителя, який на уроці, присвяченому свободі слова, показував опубліковані виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда. Убивцю застрелили неподалік від місця злочину, ним виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві й отримав у Франції статус біженця.

Після цього президент Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у Франції. Влада країни також заявила про готовність вислати 231 особу, підозрювану в екстремістських релігійних переконаннях.