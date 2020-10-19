Франція вишле понад 200 підозрюваних в екстремізмі після вбивства вчителя - ЗМІ

Франція готується вислати 231 підозрюваного в екстремістських релігійних переконаннях після вбивства вчителя історії під Парижем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sunday Morning Herald.

За словами джерела видання з профспілки поліції, із загального числа підозрюваних 180 осіб наразі знаходяться у в'язниці, а 51 мають заарештувати найближчим часом.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен закликав співробітників свого відомства більш уважно вивчити запити людей, які бажають отримати статус біженця.

Франція визначає екстремістів як «людей, які в процесі радикалізації, ймовірно, захочуть виїхати за кордон, щоб приєднатися до терористичних угруповань або взяти участь у терористичній діяльності».

Як повідомлялося, 16 жовтня у передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін було жорстоко вбито 47-річного вчителя історії та географії. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда. Підозрюваний у вбивстві, якого застрелили неподалік від місця злочину - 18-річний чеченець, який народився у Москві і отримав у Франції статус біженця.

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