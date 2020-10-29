У Саудівській Аравії поранили ножем охоронця французького консульства

У Саудівській Аравії охоронець консульської установи Франції отримав ножові поранення у результаті нападу.

Про це йдеться у заяві Посольства Франції у Саудівській Аравії у Твіттері, передає власний кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що напад стався вранці 29 жовтня у місті Джедда, що на заході країни. Підозрюваний у нападі – саудит – затриманий.

За даними французьких дипломатів, загрози життю жертві нападу немає.

«Французьке посольство суворо засуджує цей напад проти дипломатичного представництва, яке не має жодного виправдання», - заявили у посольстві.

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Французькі дипломати також висловили сподівання, що саудівська влада розслідує інцидент та забезпечить безпеку французької громади у країні.

Як повідомлялося, 29 жовтня у Ніцці нападник із ножем убив трьох людей та кількох поранив у приміщенні Римо-Католицької церкви.