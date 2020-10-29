У Саудівській Аравії поранили ножем охоронця французького консульства
Укрінформ
У Саудівській Аравії охоронець консульської установи Франції отримав ножові поранення у результаті нападу.
Про це йдеться у заяві Посольства Франції у Саудівській Аравії у Твіттері, передає власний кореспондент Укрінформу.
Зазначається, що напад стався вранці 29 жовтня у місті Джедда, що на заході країни. Підозрюваний у нападі – саудит – затриманий.
За даними французьких дипломатів, загрози життю жертві нападу немає.
«Французьке посольство суворо засуджує цей напад проти дипломатичного представництва, яке не має жодного виправдання», - заявили у посольстві.
Французькі дипломати також висловили сподівання, що саудівська влада розслідує інцидент та забезпечить безпеку французької громади у країні.
Як повідомлялося, 29 жовтня у Ніцці нападник із ножем убив трьох людей та кількох поранив у приміщенні Римо-Католицької церкви.