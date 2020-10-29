Ще в одному місті Франції поліція застрелила нападника

У французькому Авіньйоні поліцейські застрелили нападника, який кидався на перехожих із криками «Аллах Акбар».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нападник із пістолетом у руках погрожував перехожим та поліцейським у районі Монфаве в місті Авіньйон, що на півдні Франції.

Як повідомляють ЗМІ, чоловік при цьому вигукував «Аллах Акбар» («Бог – великий!» - ред.).

У місцевій поліції підтвердили, що об 11.15 за місцевим часом вони застрелили нападника.

Інцидент стався за кілька годин після того, як біля базиліки Успіння Богородиці в Ніцці нападник з ножем перерізав горло жінці та вбив ще двох людей.

Невідомо, чи ці два напади пов’язані між собою.