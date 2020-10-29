Франція більш як удвічі збільшує кількість військових в антитерористичній операції

Франція збільшує із 3 до 7 тисяч кількість військовослужбовців збройних сил, які залучені до проведення на території країни антитерористичної операції Santinelle.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це оголосив у четвер у Ніцці президент Франції Емманюель Макрон.

«Ми збільшуємо від 3-х до 7 тис. військових на нашій території у рамках операції Santinelle», - повідомив Макрон, реагуючи на убивство у приміщенні Римо-католицької церкви трьох людей.

Президент Франції назвав це убивство «нападом ісламістського терориста».

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Макрон наголосив, що сьогодні вся французька нація висловлює підтримку католикам.

Як повідомляє L’OBS, нападником у Ніцці є 21-річний тунісець Брахім А., який 20 вересня прибув з Північної Африки через Середземне море спочатку до Італії, а далі нелегально – до Франції.

Як повідомлялося, вранці 29 жовтня у Ніцці чоловік з ножем убив трьох людей та декількох поранив у римо-католицькій церкві. Серед жертв – дві жінки і один чоловік. Одній жінці убивця відтяв голову.

Нападника затримано.

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Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин, як «убивство та посягання на убивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації».

Мер Ніцци Крістіан Естрозі повідомив, що поранений нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».

Президент Франції Еммануель Макрон терміново відбув до Ніцци.

У країні уведено найвищий рівень терористичної загрози.

У жовтні у Франції вже було скоєно два нападів із застосуванням холодної зброї. У Парижі зловмисник поранив трьох людей, а у передмісті французької столиці нападник відтяв голову шкільному учителю. Двоє нападників та їхні спільники були радикальними ісламістами. Їхні дії визнані терактами радикального ісламу.

Антитерористичнаористична операція Santinelle проводиться на території Франції Збройними силами країни після терористичних атак у Парижі у січні 2015 року.