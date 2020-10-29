Рада Європи шокована вбивствами у Ніцці та висловлює підтримку Франції

У Раді Європи висловлюють солідарність і підтримку Франції після жахливих убивств у католицькій церкві у Ніцці.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович-Бурич.

«У Страсбурзі ми шоковані цим черговим нападом у Ніцці. Ми висловлюємо наше глибоке співчуття і солідарність із французьким народом, а також із керівництвом країни, яка нас приймає», - заявила генсек.

Як повідомлялося, зранку 29 жовтня у Ніцці чоловік з ножем убив трьох людей та декількох поранив у римо-католицькій церкві. Одній із жертв – жінці – убивця відтяв голову. Нападника затримано.

Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин, як «убивство та посягання на убивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації».

Мер Ніцци Крістіан Естрозі повідомив, що поранений нападник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».

Президент Франції Еммануель Макрон терміново відбув до Ніцци.

У жовтні у Франції вже було скоєно два нападів із застосуванням холодної зброї. У Парижі зловмисник поранив трьох людей, а у передмісті французької столиці нападник відтяв голову шкільному учителю. Двоє нападників та їхні спільники були радикальними ісламістами. Їхні дії визнані терактами радикального ісламу.