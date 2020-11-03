Британія підвищила рівень терористичної загрози після стрілянини у Відні

Уряд Великої Британії підвищив рівень терористичної загрози з «суттєвого» до «серйозного», що означає високу ймовірність терористичних нападів у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

"Рівень загрози тероризму у Великій Британії підвищений з суттєвого до серйозного", - йдеться у повідомленні.

Цей крок зроблений після стрілянини 2 листопада у Відні, внаслідок якої загинули чотири людини.

Як зазначається, оцінку рівнів загрози здійснює Об'єднаний центр аналізу тероризму (JTAC), що входить до структури розвідувальної служби Британії MI5.

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Як повідомлялося, 2 листопада у центральній часті Відня, в районі, де розташовано багато кафе та де також розташована синагога, вчинили терористичний акт. Щонайменше один озброєний чоловік почав стріляти по оточуючих, важко поранив поліцейського. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

У результаті терористичного нападу у Відні загинули четверо людей, ще 22 отримали ушкодження.