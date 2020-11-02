У центрі Відня сталася стрілянина, ймовірний теракт

Про це йдеться на акаунті поліції Відня у Tвіттері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"У районі Внутрішнього міста відбулася стрілянина, є поранені", - йдеться на дописі.

Повідомляється, що в районі, де стався інцидент, проходить масштабна поліцейська операція. Правоохоронці закликали громадян уникати громадських місць та транспорту, а також не поширювати фото та відео з місця події, оскільки "це шкодить як задіяним силам, так і цивільному населенню".

Австрійський суспільний телерадіомовник ORF повідомляє, що, за словами очевидців, постріли пролунали близько 20.00 за місцевим часом у районі площі Шведенцплатц.

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У коментарі агентству АРА в МВС заявили, що може йтися про теракт. Також повідомляється, що нібито один нападник був вбитий, іншому вдалося втекти.

Шеф-редактор видання Falter Флоріан Кленк повідомив у Tвіттері, що йдеться про напад на синагогу.

Газета Kronen Zeitung також повідомляє про ймовірний теракт. При цьому один з нападників нібито привів у дію "пояс смертника". У нього також можуть бути спільники, які втекли. За даними газети, внаслідок нападу є загиблі та поранені. Зокрема, тяжко поранено поліцейського.