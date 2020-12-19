США розширили санкції проти режиму Мадуро за фальсифікацію виборів

США розширили санкції проти режиму Мадуро за фальсифікацію виборів

Укрінформ
Уряд США запровадив санкції проти однієї компанії та двох фізичних осіб із Венесуели через їх причетність до фальсифікації виборів у країні на користь режиму Мадуро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

Так, під обмеженнями опинилася венесуельська компанія Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A., яка займається біометричними технологіями. Саме вона, за інформацією Мінфіну США, співпрацювала з режимом Мадуро й допомагала йому в організації парламентських виборів. Крім того, до списку санкцій внесені дві фізичних особи, пов’язаних з цією компанією.

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Як заявив у цьому зв’язку міністр фінансів США Стівен Мнучин «незаконні спроби режиму Мадуро вкрасти перемогу на виборах у Венесуелі свідчать про його ігнорування демократичних прагнень венесуельського народу».

Офіційний Вашингтон наголосив, що надалі переслідуватиме режим Мадуро, а також тих, хто підтримує його цілі та позбавляє венесуельський народ його права на вільні й чесні вибори.

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Нагадаємо: на парламентських виборах у Венесуелі соціалістичні сили на чолі з президентом країни Ніколасом Мадуро здобули більшість голосів виборців. Водночас основні опозиційні партії на чолі з лідером опозиції та спікером парламенту Хуаном Гуайдо бойкотували вибори та закликали своїх прихильників не голосувати на них.

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