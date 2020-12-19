США розширили санкції проти режиму Мадуро за фальсифікацію виборів

Уряд США запровадив санкції проти однієї компанії та двох фізичних осіб із Венесуели через їх причетність до фальсифікації виборів у країні на користь режиму Мадуро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

Так, під обмеженнями опинилася венесуельська компанія Ex-Cle Soluciones Biometricas C.A., яка займається біометричними технологіями. Саме вона, за інформацією Мінфіну США, співпрацювала з режимом Мадуро й допомагала йому в організації парламентських виборів. Крім того, до списку санкцій внесені дві фізичних особи, пов’язаних з цією компанією.

Як заявив у цьому зв’язку міністр фінансів США Стівен Мнучин «незаконні спроби режиму Мадуро вкрасти перемогу на виборах у Венесуелі свідчать про його ігнорування демократичних прагнень венесуельського народу».

Офіційний Вашингтон наголосив, що надалі переслідуватиме режим Мадуро, а також тих, хто підтримує його цілі та позбавляє венесуельський народ його права на вільні й чесні вибори.

Нагадаємо: на парламентських виборах у Венесуелі соціалістичні сили на чолі з президентом країни Ніколасом Мадуро здобули більшість голосів виборців. Водночас основні опозиційні партії на чолі з лідером опозиції та спікером парламенту Хуаном Гуайдо бойкотували вибори та закликали своїх прихильників не голосувати на них.