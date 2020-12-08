Канада не визнає результати парламентських виборів у Венесуелі — МЗС

Нещодавні парламентські вибори у Венесуелі не відповідали демократичним стандартам й не будуть визнані Канадою.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада не визнає результатів виборчого процесу у Венесуелі 6 грудня, оскільки він не відповідав мінімальним умовам вільного та чесного вияву демократії. Вільні чесні вибори можуть відбутися лише за умов повної поваги до демократичних прав”, - сказав Шампань.

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Він наголосив, що “продовжує закликати до мирної демократичної передачі влади й до вільних та чесних президентських виборів”.

“Канада завжди підтримуватиме народ Венесуели у його боротьбі за відновлення демократії”, - зазначив міністр.

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Нагадаємо: на парламентських виборах у Венесуелі соціалістичні сили на чолі з президентом країни Ніколасом Мадуро здобули більшість голосів виборців. Це переводить під контроль Мадуро єдину опозиційну державну установу. Водночас основні опозиційні партії на чолі з лідером опозиції та спікером парламенту Хуаном Гуайдо бойкотували парламентські вибори у Венесуелі та закликали своїх прихильників не голосувати на них.

Загалом Канада та ще близько шістдесяти країн не визнають легітимність режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. У цьому зв'язку Канада послідовно запроваджує санкції проти представників режиму.