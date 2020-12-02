Мадуро назвав умову для своєї відставки

Мадуро назвав умову для своєї відставки

Укрінформ
Ніколас Мадуро заявив про готовність піти у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 6 грудня.

Про це він написав у своєму твіттері, передає Укрінформ.

"Опозиція заявила, що вибори 6 грудня 2020 року є плебісцитом. Я приймаю виклик! Нумо подивімось, хто виграє, якщо ми переможемо; Ми будемо рухатись далі, але якщо ми програємо Національні збори, я залишу президентство Республіки. Моя доля в руках Народу!", - йдеться у твіті.

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Нагадаємо: вибори до Національної асамблеї Венесуели відбудуться 6 грудня. У них візьмуть участь 107 політичних партій і об'єднань. Опозиція за участі партії ексспікера парламенту Хуана Гуайдо відмовився від участі в них.

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