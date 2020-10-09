Новий закон у Венесуелі дозволяє Мадуро підписувати нафтові угоди в обхід санкцій США

У Венесуелі проурядова національна асамблея прийняла закон, що дозволяє президенту Ніколасу Мадуро конфіденційно укладати нафтові угоди в обхід американських санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Новий закон дозволятиме змінювати форму власності спільних підприємств, створених між приватними компаніями та Державною нафтогазовою компанією Венесуели (PDVSA).

«Ми можемо забезпечити президента Мадуро законними інструментами для продовження боротьби у відповідь на блокаду (у вигляді санкцій з боку США – ред.)», - зазначив президент асамблеї Діосдадо Кабелло.

Як відомо, уряд Мадуро зіштовхнувся зі значними фінансовими труднощами через спад у добуванні нафти та обмеження її експорту, спричиненими санкціями з боку Сполучених Штатів Америки. США та ще близько шістдесяти країн не визнають легітимність режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. У цьому зв'язку американці послідовно запроваджують санкції проти представників режиму, які обмежують їхні можливості розпродавати ресурси, що належать венесуельському народу.