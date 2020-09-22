США ввели санкції проти політичних "перевертнів" у Венесуелі

Уряд США запровадив санкції проти п'яти високопоставлених політиків Венесуели, які видавали себе за опозиціонерів, однак насправді сприяли зміцненню нелегітимного режиму Ніколаса Мадуро в країні.

Про це йдеться в офіційній заяві американського Мінфіну, оприлюдненій у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти п'ятьох ключових фігур, які сприяли спробам незаконного режиму Мадуро підірвати демократію у Венесуелі", - зазначається в документі.

Як уточнюється, до списку обмежень включені, зокрема, члени Національної асамблеї (парламенту) Венесуели, які називали себе опозиційними лідерами, однак підтримували режим Мадуро. Їхня діяльність пов'язується зі створенням "схеми маніпулювання парламентськими виборами", які режим хоче провести в грудні 2020 року. Ці політики намагалися "передати контроль над опозиційними партіями Венесуели в руки представників режиму", зауважили в американському Мінфіні.

"Сполучені Штати залишаються відданими тому, щоби притягати до відповідальності режим Мадуро та його прихильників за їх відверту корупцію, щоби забезпечити венесуельському народу вільні й чесні вибори, яких вони заслуговують", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

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Як повідомлялося, 1 липня Національна виборча рада Венесуели (аналог ЦВК – ред.), яка контролюється режимом Мадуро, оголосила про призначення нових парламентських виборів у країні на 6 грудня 2020 року. У відповідь на це тимчасовий президент Гуан Гуайдо заявив, що опозиція не братиме участі в цих виборах, оскільки члени Національної виборчої ради були обрані нелегітимним та підконтрольним режиму Мадуро Верховним судом. До бойкоту майбутніх виборів приєдналися 37 опозиційних партій, які заявили, що участь у них буде рівнозначною "співпраці зі стратегією диктатури" в Венесуелі.