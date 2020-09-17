Слідчі ООН звинувачують органи влади Венесуели у злочинах проти людства

Слідчі Організації Об'єднаних Націй заявляють, що уряд Венесуели "вчинив серйозні порушення", які є злочинами проти людства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У місії з встановлення фактів Ради ООН з прав людини здійснили розслідування випадків вбивств, катувань, насильства та зникнень людей у Венесуелі.

У звіті, оприлюдненому у середу, команда слідчих ООН зазначила, що силові органи Венесуели з 2014 року займаються систематичним насильством, спрямованим на придушення політичної опозиції та загальний терор населення.

Команда слідчих ООН заявила, що президент Венесуели Ніколас Мадуро та інші найвищі посадові особи держави причетні до інкримінованих злочинів. "Місія виявила, що уряд, державні посадовці та групи, які працюють з ними, вчиняли грубі порушення", - зазначається у документі.

Посол Венесуели в ООН Хорхе Валеро назвав це "ворожою ініціативою".

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Минулого року посол Венесуели заявив, що розслідування ООН є частиною кампанії під проводом США.

Команді слідчих ООН було заборонено в'їзд до латиноамериканської країни.

Як повідомлялося, у Венесуелі вже понад півтора року триває боротьба за владу між лівонаціоналістичним урядом на чолі з Мадуро та правоцентристською опозицією на чолі з головою парламенту Хуаном Гуайдо.

Парламент- Національна асамблея - є єдиним державним інститутом, який перебуває під контролем опозиції. Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом у січні 2019 року, його визнали близько 60 країн світу, серед яких Німеччина та США. Однак Мадуро, на боці якого військові, як і раніше, утримує реальну владу в країні. Його легітимність визнали Москва та Пекін.