Режим у Венесуелі звинуватив громадянина США в шпигунстві й тероризмі

Генпрокурор Венесуели Тарек Вильям Сааб оголосив звинувачення в тероризмі й торгівлі зброєю, висунуті громадянину США Метью Джону Хіту, затриманому в країні минулого тижня й оголошеному "американським шпигуном".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на публічне оголошення венесуельського чиновника.

"Метью Хіт планував напади на об'єкти нафтової промисловості та електроенергетичної системи країни", - заявив генпрокурор Венесуели в понеділок на державному телебаченні.

Читайте також: Мадуро помилував понад сотню опозиціонерів у Венесуелі

Він зазначив, що затриманий громадянин США був одним із членів групи, яка включала ще трьох венесуельців, які "намагалася залити країну кров'ю". При цьому Сааб продемонстрував фотографії обладнання, яке нібито було вилучено у групи, включаючи гранатомет, пластикову вибухівку, супутниковий телефон та сумку з доларами США.

Як заявив генпрокурор, мобільні телефони затриманих містять зображення великого мосту в штаті Зулія, а також нафтопереробний завод у штаті Фелкон.

Читайте також: США ввели санкції проти колишніх міністрів Венесуели

Нагадаємо: глава режиму в Венесуелі Ніколас Мадуро оголосив у п'ятницю, що його силовики захопили в полон на території країни "шпигуна" зі США.