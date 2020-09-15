Режим у Венесуелі звинуватив громадянина США в шпигунстві й тероризмі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на публічне оголошення венесуельського чиновника.
"Метью Хіт планував напади на об'єкти нафтової промисловості та електроенергетичної системи країни", - заявив генпрокурор Венесуели в понеділок на державному телебаченні.
Він зазначив, що затриманий громадянин США був одним із членів групи, яка включала ще трьох венесуельців, які "намагалася залити країну кров'ю". При цьому Сааб продемонстрував фотографії обладнання, яке нібито було вилучено у групи, включаючи гранатомет, пластикову вибухівку, супутниковий телефон та сумку з доларами США.
Як заявив генпрокурор, мобільні телефони затриманих містять зображення великого мосту в штаті Зулія, а також нафтопереробний завод у штаті Фелкон.
Нагадаємо: глава режиму в Венесуелі Ніколас Мадуро оголосив у п'ятницю, що його силовики захопили в полон на території країни "шпигуна" зі США.