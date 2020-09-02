Мадуро помилував понад сотню опозиціонерів у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро прийняв рішення про помилування 110 активістів та представників опозиції.

Цю інформацію озвучив міністр зв’язку та інформації Венесуели Хорхе Родрігес, повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Помилування стосується як ув'язнених осіб, так і тих, хто втік за кордон чи отримав політичний притулок в іноземних посольствах.

Серед помилуваних — і соратник лідера опозиції Хуана Гуайдо Роберто Моррера, взятий під варту в березні 2019-го за підозрою в тероризмі, а також політолог Нікмер Аванс.

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Міністр зв’язку та інформації пояснив, що таким чином уряд Мадуро хоче досягти «національного примирення» і спонукати опозицію відмовитися від бойкоту запланованих на грудень парламентських виборів.

Нагадаємо: у Венесуелі понад півтора року триває боротьба за владу між лівонаціоналістичним урядом на чолі з Мадуро і правоцентристською опозицією на чолі з головою парламенту Хуаном Гуайдо.

Парламент — Національна асамблея — є єдиним державним інститутом, який перебуває під контролем опозиції. Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом у січні 2019 року, що визнали близько 60 країн світу, серед яких Німеччина та США. Однак Мадуро, на боці якого армія, як і раніше, утримує реальну владу в країні. Його легітимність визнали Росія та Китай.

Фото: АА