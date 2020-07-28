США ввели санкції проти колишніх міністрів Венесуели

США оголосили про введення санкцій проти колишніх міністра та заступника міністра електроенергетики Венесуели, які служили режиму Ніколаса Мадуро та були причетні до масштабної корупції в галузі електропостачання.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Державного департаменту США, оприлюдненій 28 липня.

"Вони потрапили під санкції через отримання грошей, в тому числі, хабарів та підкупів – в обмін на укладення вигідних контрактів на постачання обладнання для державної електроенергетичної компанії Венесуели Corpoelec, а також за незаконне привласнення державних коштів для власного збагачення", - зазначається у заяві.

У цьому зв'язку глава Державного департаменту наголосив, що Сполучені Штати надалі переслідуватимуть корупцію в цій країні, яка дозволяє режиму збагачуватися за рахунок венесуельського народу.

Як повідомляв Укрінформ, офіційний Вашингтон запроваджує послідовну практику введення санкцій проти діючих та колишніх чиновників іноземних країн, причетних до масштабної корупції та придушення демократії.