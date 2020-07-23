США ввели санкції проти

США ввели санкції проти "золотих" партнерів Мадуро та його сина

Укрінформ
Міністерство фінансів США оголосило про введення персональних санкцій проти братів Сантьяго та Рікардо Морон Ернандез, які є партнерами по золотодобувному бізнесу та міжнародних фінансових операціях Ніколаса Мадуро та його сина Гуери.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

"Члени родини Морон Ернандез є надійними партнерами для Ніколаса Мадуро та його сина Мадуро Герри… Сантьяго та Рікардо займаються розподіленням активів Ніколаса Мадуро та його родини по всьому світу", - зауважили в американському мінфіні.

Два брати використовують різні компанії для того, щоб проводити транзакції грошей нелегітимного режиму Венесуели, зазначають у Вашингтоні. Крім того, вони є "центральними фігурами золотодобувної промисловості Венесуели", які допомагають Мадуро Геррі проводити незаконні операції, в тому числі з продажу золота з резервів Центробанку країни.

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"Сантьяго та Рікардо контролюють фінансовий механізм незаконного збуту золота", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, США та ще близько шістдесяти країн не визнають легітимність режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. У цьому зв'язку США послідовно запроваджують санкції проти представників режиму, які обмежують їхні можливості розпродавати ресурси, які належать венесуельському народу.

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