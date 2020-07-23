США ввели санкції проти "золотих" партнерів Мадуро та його сина

Міністерство фінансів США оголосило про введення персональних санкцій проти братів Сантьяго та Рікардо Морон Ернандез, які є партнерами по золотодобувному бізнесу та міжнародних фінансових операціях Ніколаса Мадуро та його сина Гуери.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США.

"Члени родини Морон Ернандез є надійними партнерами для Ніколаса Мадуро та його сина Мадуро Герри… Сантьяго та Рікардо займаються розподіленням активів Ніколаса Мадуро та його родини по всьому світу", - зауважили в американському мінфіні.

Два брати використовують різні компанії для того, щоб проводити транзакції грошей нелегітимного режиму Венесуели, зазначають у Вашингтоні. Крім того, вони є "центральними фігурами золотодобувної промисловості Венесуели", які допомагають Мадуро Геррі проводити незаконні операції, в тому числі з продажу золота з резервів Центробанку країни.

"Сантьяго та Рікардо контролюють фінансовий механізм незаконного збуту золота", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, США та ще близько шістдесяти країн не визнають легітимність режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. У цьому зв'язку США послідовно запроваджують санкції проти представників режиму, які обмежують їхні можливості розпродавати ресурси, які належать венесуельському народу.