Помпео обіцяє задіяти всі важелі, аби звільнити Венесуелу від Мадуро

Сполучені Штати задіють всі можливі важелі впливу – не тільки санкції та економічний тиск, але також розширення глобальної коаліції – для того, щоби звільнити Венесуелу від режиму Ніколаса Мадуро та допомогти цій країні повернути демократію.

З такою заявою виступив державний секретар США Майкл Помпео під час телефонного пресбрифінгу в четвер, 9 липня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо робити все, що можемо, і це включає не тільки економічний тиск, який був застосований проти режиму Мадуро, але й тиск, який ми задіяли проти Куби, щоби вона вивела своїх силовиків з Венесуели", - заявив державний секретар США.

Водночас, Помпео підкреслив важливість розбудови глобальної коаліції, щоби "спробувати допомогти венесуельському народу досягти своїх цілей". Зараз, за його словами, вже близько шести десятків країн вважають нелегітимним режим Мадуро в Венесуелі, та визнають тимчасового президента Хуана Гуайдо таким, що представляє інтереси венесуельського народу.

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"Ми маємо намір продовжувати цей процес, щоби підтримати те, чого прагне венесуельський народ", - підкреслив глава Державного департаменту США.

Він додав, що кінцева мета, яку Сполучені Штати хочуть досягти, – це відновлення демократії для народу цієї країни.

Як повідомлялося, під час президентських виборів у Венесуелі в 2018 році були викриті масштабні маніпуляції з боку режиму президента Ніколаса Мадуро, який хотів надалі залишатися при владі в обіднілій країні. Хуан Гуайдо, один із лідерів опозиції, назвав Мадуро узурпатором, який сфальсифікував результати виборів.

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США та десятки інших демократичних країн підтримали Гуайдо та запровадили санкції й економічний тиск проти режиму. Тим не менше, Мадуро продовжує зберігати підтримку силовиків у країні. На його захист також виступають Росія і Китай, які є постійними членами Ради Безпеки ООН.