Мадуро оновлює все вище військове командування Венесуели
Про це венесуельський лідер заявив під час виступу в Каракасі, який опублікований на його сторінці у Twitter.
«ДомінгоЕрнандесЛарес призначений новим командувачем сухопутними військами, Вільям Серантес Пінто — новим командувачем Боліваріанських ВМС, Хосе Рафаель Сільва Апонте — новим главою Боліваріанських ВВС», — заявив Мадуро.
Але при цьому президент Венесуели додав, що Володимир Падріні Лопес продовжить виконувати обов’язки міністра оборони.
Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про замах на його життя в ході «спроби найманців і терористів з боку Колумбії вторгнутися» до країни.
Як відомо, морське вторгнення до Венесуели відбулося 3 травня. Колумбійські найманці спробували проникнути в країну на швидкохідних катерах з боку штату Ла-Гуайра. Вони мали намір здійснити державний переворот, проте, ця спроба провалилася.
Мадуро має вкрай погані відносини із західними країнами, які підтримують його конкурента Хуана Гуайдо (останнього визнають президентом країни з січня 2019 року).
Фото: https://www.dailymotion.com