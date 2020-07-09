Мадуро оновлює все вище військове командування Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у вівторок про призначення нових керівників сухопутних військ, військово-морських і військово-повітряних сил.

Про це венесуельський лідер заявив під час виступу в Каракасі, який опублікований на його сторінці у Twitter.

«ДомінгоЕрнандесЛарес призначений новим командувачем сухопутними військами, Вільям Серантес Пінто — новим командувачем Боліваріанських ВМС, Хосе Рафаель Сільва Апонте — новим главою Боліваріанських ВВС», — заявив Мадуро.

Але при цьому президент Венесуели додав, що Володимир Падріні Лопес продовжить виконувати обов’язки міністра оборони.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про замах на його життя в ході «спроби найманців і терористів з боку Колумбії вторгнутися» до країни.

Читайте також: Венесуела вислала посла Євросоюзу у відповідь на санкції

Як відомо, морське вторгнення до Венесуели відбулося 3 травня. Колумбійські найманці спробували проникнути в країну на швидкохідних катерах з боку штату Ла-Гуайра. Вони мали намір здійснити державний переворот, проте, ця спроба провалилася.

Мадуро має вкрай погані відносини із західними країнами, які підтримують його конкурента Хуана Гуайдо (останнього визнають президентом країни з січня 2019 року).

Фото: https://www.dailymotion.com