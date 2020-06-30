Венесуела вислала посла Євросоюзу у відповідь на санкції
Про це 29 червня повідомив телеканал Venezolana de Television.
"Я вирішив дати представнику ЄС в Каракасі 72 години, аби вона покинула країну, і вимагати від ЄС виявляти повагу. Вистачить європейського колоніалізму і переслідування стосовно Венесуели", − підкреслив Мадуро під час виступу в палаці Мірафлорес в Каракасі.
За його словами, Педросі "вже надали літак, щоб вона полетіла".
"Далі ми будемо поступово розв'язувати питання з Євросоюзом. Якщо ми їм не подобаємося, якщо вони не поважають Венесуелу, нехай йдуть", − зазначив лідер країни.
Нагадаємо: у понеділок Євросоюз вніс у санкційний 11 список чиновників і парламентаріїв Венесуели за протидію опозиції на чолі з Хуаном Гуайдо та підрив демократії.
Фото: AP Photo/Fernando Llano