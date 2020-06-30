Венесуела вислала посла Євросоюзу у відповідь на санкції

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розкритикував ЄС за санкції щодо низки венесуельських чиновників і заявив, що глава представництва Євросоюзу в Каракасі Ісабель Бріланте Педроса має покинути країну.

Про це 29 червня повідомив телеканал Venezolana de Television.

"Я вирішив дати представнику ЄС в Каракасі 72 години, аби вона покинула країну, і вимагати від ЄС виявляти повагу. Вистачить європейського колоніалізму і переслідування стосовно Венесуели", − підкреслив Мадуро під час виступу в палаці Мірафлорес в Каракасі.

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За його словами, Педросі "вже надали літак, щоб вона полетіла".

"Далі ми будемо поступово розв'язувати питання з Євросоюзом. Якщо ми їм не подобаємося, якщо вони не поважають Венесуелу, нехай йдуть", − зазначив лідер країни.

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Нагадаємо: у понеділок Євросоюз вніс у санкційний 11 список чиновників і парламентаріїв Венесуели за протидію опозиції на чолі з Хуаном Гуайдо та підрив демократії.

Фото: AP Photo/Fernando Llano