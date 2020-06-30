Рада ЄС включила ще 11 посадовців Венесуели до санкційного списку

Рада ЄС оголосила у понеділок рішення включити ще 11 офіційних представників Венесуели до списку осіб та установ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи у зв’язку із систематичним порушенням демократичних свобод та прав людини в цій країні.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

"Особи, яких додано до списку, несуть відповідальність, зокрема, за дії проти демократичного функціонування Національної Асамблеї, включаючи позбавлення парламентського імунітету кількох її членів, у тому числі — її президента Хуана Гуайдо (Juan Guaidó). Приводом для включення до листа санкцій стали також політично мотивовані переслідування та створення перешкод для політичного та демократичного вирішення кризи в Венесуелі, серйозні порушення прав людини та обмеження фундаментальних свобод, включаючи свободу преси та висловлювань", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, після сьогоднішнього рішення Ради ЄС до санкційного списку входять усього 36 посадових осіб Венесуели. Рада ЄС окремо наголосила на тому, що ці обмежувальні заходи спрямовані проти конкретних персон, є гнучкими, і не завдають шкоди усьому населенню країни.

Як вже повідомлялося, обмежувальні заходи ЄС проти Венесуели були введені з листопада 2017 року. Вони включають ембарго на постачання зброї та іншого обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, а також заборону на подорожі та заморожування фінансових активів конкретних осіб.