Штати засудили маніпуляції режиму Мадуро щодо впливу на вибори в Венесуелі

Офіційний Вашингтон засудив маніпуляції Ніколаса Мадуро щодо незаконного призначення верховним судом Національної виборчої комісії Венесуели (аналогу ЦВК) зі складу чинного режиму в порушення конституційних вимог країни.

Про це йдеться в заяві, поширеній Державним департаментом США в понеділок.

"Верховний суд, контрольований режимом Мадуро, 12 червня продовжив маніпуляції з Конституцією Венесуели, незаконно призначивши нову Національну виборчу комісію (CNE), що складається з членів режиму", - зазначається в заяві.

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Як підкреслили в Держдепі, цей склад комісії автоматично затверджуватиме рішення режиму Мадуро та ігноруватиме умови, необхідні для вільних виборів.

"Венесуельці заслуговують незалежної виборчої комісії. Конституція Венесуели наділяє демократично обрану Національну асамблею обов'язком обирати членів CNE. Без цього процесу вибори, що відображають волю народу, неможливі", - підкреслили в американському відомстві.

Вільні вибори – це шлях для виходу з глибокої політичної кризи в Венесуелі, наголосили в Державному департаменті США.

Як повідомлялося, політична криза у Венесуелі триває вже понад рік. У січні 2019 голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і США, визнали його легітимним на цій посаді.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою військових та силових структур, його легітимність визнають, зокрема РФ, Китай та Куба.