США ввели санкції проти компаній, що допомагали режиму Мадуро

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох міжнародних компаній і чотирьох суден, які порушили попередні рестрикції США проти режиму Мадуро та нафтової галузі Венесуели, яка перебуває під його контролем.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну, оприлюдненому 2 червня.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) сьогодні ввів санкції проти чотирьох компаній через операції у нафтовому секторі економіки Венесуели. Крім того, OFAC заблокував діяльність чотирьох суден", - зауважили в американському відомстві.

При цьому уточнюється, що до списку санкцій потрапили компанії, зареєстровані на Маршаллових островах та в Греції, а також їхні судна, які ходять, у тому числі під панамським, мальтійським та багамським прапорами.

Як заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин, "нелегітимний режим Мадуро заручився допомогою морських компаній та їхніх суден для продовження видобутку природних ресурсів Венесуели з метою власного прибутку". У цьому зв'язку представник США підкреслив, що "корумпований режим" Мадуро лише грабує та приносить страждання венесуельському народу.

Читайте також: Євросоюз на рік продовжив санкції проти режиму у Сирії

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нафтової промисловості Венесуели. Це означає, що під обмеження також можуть потрапити компанії та судна, які порушують ці санкції США.