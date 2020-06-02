США ввели санкції проти компаній, що допомагали режиму Мадуро
Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну, оприлюдненому 2 червня.
"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) сьогодні ввів санкції проти чотирьох компаній через операції у нафтовому секторі економіки Венесуели. Крім того, OFAC заблокував діяльність чотирьох суден", - зауважили в американському відомстві.
При цьому уточнюється, що до списку санкцій потрапили компанії, зареєстровані на Маршаллових островах та в Греції, а також їхні судна, які ходять, у тому числі під панамським, мальтійським та багамським прапорами.
Як заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин, "нелегітимний режим Мадуро заручився допомогою морських компаній та їхніх суден для продовження видобутку природних ресурсів Венесуели з метою власного прибутку". У цьому зв'язку представник США підкреслив, що "корумпований режим" Мадуро лише грабує та приносить страждання венесуельському народу.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нафтової промисловості Венесуели. Це означає, що під обмеження також можуть потрапити компанії та судна, які порушують ці санкції США.