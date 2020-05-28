Євросоюз на рік продовжив санкції проти режиму у Сирії

Рада Європейського Союзу прийняла у четвер рішення продовжити санкції проти режиму в Сирії ще на один рік, до 1 червня 2021 року.

Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні продовжила обмежувальні заходи ЄС проти сирійського режиму на один додатковий рік, до й червня 2021 року. Відповідно до стратегії ЄС щодо Сирії, ЄС вирішив продовжити обмежувальні заходи проти режиму в Сирії та його прихильників, оскільки репресії проти цивільного населення продовжуються», - йдеться у повідомленні.

Прийнятим рішенням уточнено перелік осіб та установ, щодо яких вживаються санкції. Зокрема, з цього переліку видалені дві персона та одна компанія, які припинили поведінку, що призвела до санкцій, а також двоє осіб, що померли. Таким чином, оновлений перелік включає 273 осіб, до яких застосовується заборона на подорожі та заморожування активів, а також 70 установ, активи яких також заморожені.

«Народ Сирії виявив надзвичайний запас стійкості в ході цього конфлікту. Санкції ЄС спрямовані проти тих, хто винен у їхніх стражданнях, проти членів сирійського режиму, тих, хто його підтримує, і проти бізнесменів, що його фінансують та отримують вигоду від економіки війни. Євросоюз буде продовжувати підтримку народу Сирії та використовуватиме всі наявні інструменти для поштовху до політичного вирішення конфлікту в інтересах всіх сирійців, щоб припинити репресії, що тривають», - сказав з цього приводу високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Санкції проти Сирії, які були продовжені сьогодні, були прийняті у 2011 році у відповідь на жорстокі репресії режиму Сирії проти цивільного населення. Обмеження, зокрема, забороняють імпорт нафти та обмежують інвестиції, заморожують активи Центробанку Сирії, які знаходяться на території ЄС, вводять заборону на експорт обладнання і технологій, які можуть бути використані для репресій або для контролю над засобами комунікації, включаючи інтернет та телефонний зв'язок.

При цьому санкції ЄС не стосуються гуманітарної допомоги, експорту продуктів харчування, медикаментів або медичного обладнання.

«ЄС залишається відданим пошуку тривалого та надійного політичного рішення конфлікту в Сирії на основі резолюції РБ ООН 2254 та Женевського комюніке 2012 року», - йдеться у повідомленні.