У Сирії ліквідували двох ватажків ІДІЛ

Внаслідок спільної операції, проведеної силами, які підтримують безпеку в Сирії, в районі Дейр Ез Зор були вбиті два високопоставлених представники командного складу терористичного угруповання ІДІЛ.

Про це офіційно повідомили в п'ятницю в Спільній об'єднаній оперативній групі – операції "Непохитна рішучість", що протидіє ІД в Сирії.

"17 травня Сирійські демократичні сили, які взаємодіють з Глобальною коаліцією з протистояння ІДІЛ, здійснили рейд на позицію "Ісламської держави" у провінції Дейр Ез Зор, Сирія. Під час цієї операції двоє лідерів ІДІЛ – Ахмад Іса Ізмаїл аль-Заві та Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугейфі – були ліквідовані", - зазначається в офіційній заяві.

При цьому уточнюється, що аль-Заві відповідав за координацію керівництва терористичних осередків у Північному Багдаді.

Інший терорист, аль-Джугейфі, також відомий як Абу Аммар, був високопоставленим чином в ІДІЛ, який відповідав за логістику та постачання зброї, транспорту й бойовиків в Іран та Сирію.

"Ліквідація цих ватажків ІДІЛ призведе до зриву атак у майбутньому проти невинних мирних мешканців та наших партнерів, що забезпечують безпеку в регіоні", зауважили в Спільній об'єднаній оперативній групі – операції "Непохитна рішучість".