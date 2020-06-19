США ввели широкі міжнародні санкції за спроби допомогти режиму Мадуро

Міністерство фінансів США у четвер оголосило про введення міжнародних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у різних країнах через причетність до незаконних схем купівлі нафти у режиму Мадуро в Венесуелі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сайті відомства.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив санкції проти трьох осіб та восьми іноземних організацій, а також заблокував діяльність двох суден через їхню причетність до спроб обійти санкції США проти нафтового сектору Венесуели", - зауважили в американському відомстві.

Таким чином, нові обмеження введені проти представників, а також компаній, зареєстрованих у Мексиці, Сінгапурі, Ісландії, на Маршаллових островах, у Греції, Ліберії, Панамі, Сполученому Королівстві та навіть проти компанії, зареєстрованій у США.

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При цьому уточнюється, що ці фізичні та юридичні особи намагалися взаємодіяти з державною нафтовою корпорацією Венесуели PdVSA, яку режим Мадуро використовує для власного збагачення.

Як підкреслив у цьому зв'язку заступник міністра фінансів США Джастін Музініч, нелегітимний режим Мадуро створив таємну мережу для ухилення від санкцій, яку викрив американський Мінфін.

"Сполучені Штати продовжуватимуть переслідувати безжальними санкціями тих, хто розграбовує ресурси Венесуели для особистої вигоди за рахунок венесуельського народу", - підкреслив заступник міністра фінансів США.