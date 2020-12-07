У Венесуелі партія Мадуро здобула більшість на виборах

На парламентських виборах у Венесуелі соціалістичні сили на чолі з президентом країни Ніколасом Мадуро здобули більшість голосів виборців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телемовник Telesur.

«Перші результати порахованих 82,35% голосів забезпечують блоку Великого патріотичного полюсу та Єдиної соціалістичної партії Венесуели (GPP-PSUV) більшість у Національній асамблеї 2021-2026 років із набраними 67,36% голосами», - йдеться в повідомленні.

Водночас опозиційні партії отримали 31,66% голосів.

Зазначається, що перемога соціалістичних сил на чолі з Мадуро переводить під його контроль єдину опозиційну державну установу.

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Як повідомлялося, основні опозиційні партії на чолі з лідером опозиції та спікером парламенту Хуаном Гуайдо бойкотували парламентські вибори у Венесуелі та закликали своїх прихильників не голосувати на них.

Загалом США та ще близько шістдесяти країн не визнають легітимність режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. У цьому зв'язку США послідовно запроваджують санкції проти представників режиму.

Фото: EPA-EFE