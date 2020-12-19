Штати запровадили нові санкції проти Китаю – Помпео

Уряд США запровадив торговельні санкції проти понад пів сотні китайських суб’єктів, причетних до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США та експансії КНР у регіоні.

Про це заявив у п’ятницю державний секретар США Майк Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.

«США вводять нові обмеження проти окремих суб’єктів діяльності, які підривають нашу національну безпеку та зовнішньополітичні інтереси. Зокрема, Міністерство торгівлі США додало 59 організацій із КНР до свого Переліку щодо контролю експорту», - повідомив глава Держдепу.

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Зокрема, чотири суб’єкти із Китаю внесені до чорного списку через надання уряду КНР матеріалів для ДНК-тестів та високотехнологічного обладнання, що стало проявом суттєвого порушення прав людини в Китаї. Ще 19 фігурантів опинилися в списку санкцій через причетність до викрадення комерційної таємниці американських корпорацій. Як підкреслив Помпео, це підірвало, в тому числі, зусилля США щодо протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів.

Окремі обмеження введені проти 36 суб’єктів через їх діяльність, пов’язану з експансією КНР у Південно-Китайському морі, у тому числі НДІ суднобудування, об’єктів виробничої підтримки ВМС Китаю, комунікаційних компаній.

«Зловмисна діяльність Комуністичної партії Китаю всередині країни та за кордоном завдає шкоди інтересам США та підриває суверенітет наших союзників і партнерів. США застосовуватимуть усі наявні контрзаходи, включаючи дії, спрямовані на те, щоби не дати компаніям та установам КНР експлуатувати американські товари та технології у зловмисних цілях», - наголосив у цьому зв’язку Державний секретар США.

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Як раніше повідомляло агентство, Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох великих компаній з Китаю та ОАЕ, які займалися нелегальним бізнесом з Тегераном, купуючи іранську нафту в обхід введеного раніше економічного ембарго.