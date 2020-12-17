Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити на наступні шість місяців обмежувальні заходи, що спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, і були вперше застосовані у 2014 році у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у четвер на сайті Європейської Ради.

«Рішення Ради ЄС виходить з останніх оцінок стану імплементації Мінських угод – які, за очікуваннями, мали бути виконані до 31 грудня 2015 року, - під час Європейської Ради 10-11 грудня 2020 року. Виходячи з того, що Мінські угоди не виконані в повному обсязі Росією, лідери ЄС одностайно прийняли політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії», - йдеться у повідомленні.

Згадані санкції обмежують доступ на первинний та вторинний ринки капіталів ЄС для певних російських банків та компаній, та забороняють певні види фінансової допомоги та брокерських послуг для російських фінансових інституцій. Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передання всіх матеріалів оборонного призначення, та вводять заборону на постачання товарів подвійного призначення для використання у військових цілях або кінцевими військовими користувачами в Росії.

Санкції також закривають для Росії доступ до певних чутливих технологій, які можуть бути використані в енергетичному секторі Росії, наприклад, у видобутку нафти або її розвідки.

На додаток до економічних санкцій, ЄС ввів у дію різного роду заходи у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополь, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та заборону на подорожі), а також окремі обмеження для економічних взаємовідносин з Кримом і Севастополем.

Як повідомляв Укрінформ, секторальні санкції ЄС проти Росії були запроваджені у 2014 році у зв’язку із діями Російської Федерації із дестабілізації України. Вони мають найбільший вплив на економіку РФ – у фінансовому, військово-промисловому та енергетичному вимірах. В перші роки після запровадження цих санкції ЄС обсяги торгівлі РФ з ЄС впали на 30%. Умовою для скасування цих санкцій є повне виконання Росією Мінських домовленостей. Цей санкційний режим ЄС переглядає кожні півроку, після розгляду поточного стану виконання Мінських домовленостей.