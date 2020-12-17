Санкції та суди проти РФ: Зеленський просить послів активно працювати з країнами-партнерами

Санкції та суди проти РФ: Зеленський просить послів активно працювати з країнами-партнерами

Укрінформ
Для української влади притягнення Російської Федерації до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права є пріоритетним завданням.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи в онлайн-форматі Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників та генеральних консулів України за кордоном, передає кореспондент Укрінформ.

“На порядку денному залишається питання продовження санкцій (проти РФ - ред). Також принципово важливою є подальша робота над притягненням Російської Федерації до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права. Прошу вас також проводити активну роботу із залученням допомоги наших партнерів до відновлення Донбасу”, - сказав Зеленський.

За його словами, вже зараз треба думати, як повернути Донбасу спокій та відновити цю територію.

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Як заявив Президент, влада працює над тим, щоб домовленості лідерів країн "нормандської четвірки" була втілені у життя.

“За рік від зустрічі нам вдалося повернути майже сотню наших громадян з полону. Нам вдається забезпечувати найтриваліший режим припинення вогню за всі роки цієї війни. Кінцеве завдання — припинити війну та забезпечити мир на наших умовах”, - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня, за рішенням сторін на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), на Донбасі розпочався черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню".

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів "нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.

Фото: пресслужба Президента

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