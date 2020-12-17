Санкції та суди проти РФ: Зеленський просить послів активно працювати з країнами-партнерами

Для української влади притягнення Російської Федерації до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права є пріоритетним завданням.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, відкриваючи в онлайн-форматі Конференцію керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників та генеральних консулів України за кордоном, передає кореспондент Укрінформ.

“На порядку денному залишається питання продовження санкцій (проти РФ - ред). Також принципово важливою є подальша робота над притягненням Російської Федерації до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права. Прошу вас також проводити активну роботу із залученням допомоги наших партнерів до відновлення Донбасу”, - сказав Зеленський.

За його словами, вже зараз треба думати, як повернути Донбасу спокій та відновити цю територію.

Як заявив Президент, влада працює над тим, щоб домовленості лідерів країн "нормандської четвірки" була втілені у життя.

“За рік від зустрічі нам вдалося повернути майже сотню наших громадян з полону. Нам вдається забезпечувати найтриваліший режим припинення вогню за всі роки цієї війни. Кінцеве завдання — припинити війну та забезпечити мир на наших умовах”, - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 27 липня, за рішенням сторін на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), на Донбасі розпочався черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню".

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів "нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії.

Фото: пресслужба Президента