ТКГ погодила перемир'я на Донбасі з 27 липня

Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи сторони дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

Про це передає пресслужба Глави держави.

"Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Прорив у роботі ТКГ в цьому напрямку є результатом ефективної роботи української делегації за підтримки наших міжнародних партнерів у Берліні й Парижі, а також роботи політичних радників і глав МЗС країн – учасниць Нормандського формату", - йдеться у повідомленні.

Під час засідання ТКГ сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.

Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

"Режим дотримання повного та всеосяжного припинення вогню у разі, якщо він буде дотриманий іншою стороною, є базовою передумовою реалізації Мінських домовленостей і відкриває шлях до виконання інших положень цих домовленостей. Україна вкотре підтвердила повну готовність до дотримання досягнутих на грудневому саміті в Парижі домовленостей на рівні лідерів країн – учасниць Нормандського формату та прихильність до виконання Мінських угод", - наголосили в офісі Президента.

Як повідомлялося, влада України виключає можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

В Офісі Президента також підкреслюють, що вибори на Донбасі можуть відбутися виключно після отримання Україною контролю над кордоном, а також відповідно до Конституції та законодавства України.