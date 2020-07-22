Кремль "протискує" статус ОРДЛО через Конституцію України - представник в ТКГ

Про це повідомив у програмі «Насправді: Донбас» на телеканалі "Дім" представник ОРДЛО від України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш.

«Узгоджено три статті закону про особливий статус, прийнятого в 2014 році. Всі вони поки що стосуються формули Штайнмаєра, тобто імплементації цієї формули. Та сторона хоче більш повноцінного обговорення самого закону. Вони вносять дуже багато правок, яких немає в законі. Тому якщо ми міняємо зараз закон, на який посилаються Мінські угоди, то фактично ми міняємо сам комплекс заходів. "Нормандська четвірка" не давала ні нашій стороні, ні тій таких повноважень, таких завдань», - зазначив він.

За словами Гармаша, Росія намагається змусити грати Київ за своїми правилами і заявляє не просто про зміни закону, а й Конституції України.

«Був дуже несподіваний момент, коли Никанорова (представниця так званої "ДНР" у Мінській групі Наталія Никонорова - ред.) встала і заявила про те, що вони не бачать сенсу обговорювати закон про особливий статус, оскільки особливості особливого статусу мають бути враховані в українській Конституції, - розповів представник ОРДЛО від України в Мінській групі.

У той же час глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона на цей крок не піде, зазначив Гармаш. «У Конституції не буде згадок, як він висловився, про "псевдоорганізації бойовиків", а всі зобов'язання щодо Мінських угод уже "виконано в рамках реформи децентралізації", - розповів Гармаш про результати переговорів.

Як повідомлялося, влада України виключає можливість закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

В Офісі Президента також підкреслюють, що вибори на Донбасі можуть відбутися виключно після отримання Україною контролю над кордоном, а також відповідно до Конституції і законодавства України.