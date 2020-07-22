Таран в ОБСЄ: Усі великі конфлікти на пострадянському просторі пов’язані з Кремлем

Корені усіх великих конфліктів на території колишнього СРСР – у Молдові, Грузії та Україні – лежать в агресивній зовнішній політиці Кремля.

На цьому наголосив міністр оборони України Андрій Таран під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва (ФБС) ОБСЄ у середу, яке стало заключним у рамках Українського головування у ФБС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зараз вже зрозуміло, що усі великі конфлікти на пострадянській території – у Молдові, Грузії та Україні – як ланки єдиного ланцюга, один веде до іншого, але їх корені криються в агресивній зовнішній політиці Кремля", - заявив Таран.

Він вказав на те, що безпекова ситуація у регіоні ОБСЄ була серед ключових тем Українського головування у ФБС, яке тривало з квітня по липень.

“Російська агресія проти України залишається головним питанням нашої національної та регіональної безпеки. Наша країна знаходиться у стані війни з 2014 року, борючись як держава за відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосив очільник українського МО.

Саме тому політико-військові аспекти конфлікту між Росією та Україною залишалися в центрі уваги ФБС під час Українського головування.

"Підступне вбивство українського військового медика на Донбасі 13 липня - лише черговий приклад того, як важливо докласти усіх зусиль для стримування подальшої ескалації конфлікту та забезпечення міжнародного гуманітарного права", - заявив Таран.

Міністр зазначив, що під час свого головування Україна ділилася своїм досвідом у відбитті іноземної агресії в різних її проявах, зберігаючи при цьому актуальність обговорюваних тем для держав-учасниць ОБСЄ.

Фото: mil.gov.ua