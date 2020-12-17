Зеленський: Зовнішньополітичний пріоритет України - відновлення територіальної цілісності

Основним зовнішньополітичним пріоритетом України є встановлення миру і відновлення територіальної цілісності нашої країни у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це заявив Президент Володимр Зеленський у виступі на відкритті онлайн-конференції послів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що завдання дипломатів - працювати так, щоб Україна завжди була на порядку денному наших партнерів, залишаючись їхнім важливим пріоритетом, а також знаходила зовнішні сили та засоби долати всі світові виклики.

«Сьогодні наш основний зовнішньополітичний пріоритет - це встановлення миру, відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні Російської Федерації. І це не лише ворожі дії проти незалежності України - це виклик, ми вважаємо, усій світовій спільності», - сказав Зеленський.

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Він додав, що саме тому українські дипломати за кожної нагоди у всіх країнах світу, де існують наші дипломатичні місії, мають ставити питання відновлення територіальної цілісності і повернення Донбасу та Криму.

«Світова коаліція навколо України має зберігатися, має збільшуватися, має зміцнюватися», - наголосив глава держави.