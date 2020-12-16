Експерт назвав одну з важливих засад реінтеграції Донбасу

Однією з важливих засад майбутньої реінтеграції тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей є посилення обороноздатності.

Про це сказав голова Центру політичних студій “Доктрина” Ярослав Божко під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Конфлікт на Донбасі: спроби врегулювання і пошук альтернатив".

"Однією з важливих засад для майбутньої реінтеграції, деокупації Донецького регіону є в тому числі серйозне посилення обороноздатності взагалі. Не лише якийсь підрозділ додатковий в зоні ООС, тому що насправді нікуди не йде загроза повномаштабного російського вторгнення, яка імпліцидно присутня регулярно в якихось новинах, зведеннях, в інформації, яку надає головне управління розвідки Міноборони", - сказав Божко.

Він зазначив, що політичні рішення, які приймаються щодо Донбасу, реінтеграції, безпекової політики не можуть стосуватися якихось одномоментних явищ, вони не можуть бути вкладені в логіку електоральних процесів, тому що ці речі значно стратегічніші.

За його словами, все більше людей навіть не з експертного середовища, та навіть не з державних органів, а просто громадян усвідомляюють, що формат Мінських перемовин постійно вичерпується.

"Без зміни переговірних позицій сторін неможливо досягти будь-яких змін у результаті цих перемовин. Найбільшою проблемою так само і нашої влади є те, що значною мірою ось цей перелік політично-нечутливих поступок вже давно вичерпано.Тобто надалі, якщо їм хочеться запропонувати нашому суспільству якісь швидкі результати, а це є насправді найстрашнішим , то їм можливо доведеться жертвувати чимось, що має політичне значення для країни.І саме цього сценарію хотілося б відвернути найближчии роками", - додав Божко.

Як повідомлялося, віцепрем'єр - міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловив думку, що окремі території Донецької та Луганської областей настільки не суб'єктні, що навіть країна-агресор - РФ - не визнає жодної їхньої суб'єктності. А повноцінна реінтеграція нині окупованих територій назад до складу України триватиме щонайменше 25 років.