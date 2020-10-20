Резніков каже, що на реінтеграцію Донбасу підуть мінімум 25 років

Резніков каже, що на реінтеграцію Донбасу підуть мінімум 25 років

Укрінформ
Повноцінна реінтеграція нині окупованих територій назад до складу України триватиме щонайменше 25 років.

Таку думку віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловив в інтерв'ю zn.ua, передає Укрінформ.

«Так, я продовжую стверджувати, що повноцінна реінтеграція - це мінімум 25 років, мінімум одне покоління. Це моє переконання», - сказав Резніков.

Згадуючи хорватський досвід деокупації та реінтеграції, Резніков зазначив, що його важливо вивчати та знати, але в Україні точно буде своя модель реінтеграції, і вона не може бути ні хорватською, ні будь-якою іншою.

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За словами віцепрем'єра, Росія атакувала Україну, але серед населення нашої країни немає релігійних конфліктів, є ідеологічні розбіжності.

Він наголосив, що на окупованих територіях в головах на даний момент - пропагований РФ Радянський Союз, де домінувала Росія і росіяни як титульна нація.

«А основна частина України рухається прозахідним курсом. Ось де у нас сьогодні відмінності. Але це легше виправити відмінність - через освіту, нормальний спосіб життя тощо. Тому вже сьогодні, до деокупації, до виходу на кордон ми повинні займатися реінтеграцією умів і сердець наших громадян. Ми повернемо наші території, ми вийдемо на кордон, але ми повинні перевиховати та населення. Витіснити з їхніх голів СРСР», - заявив Резніков.

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Він додав, що, коли відбудеться деокупація, «ми все одно продовжимо працювати з населенням для того, щоб ці території повноцінно увійшли до правового поля України та, найголовніше, до її ментального поля».

«Твердження, що реінтеграція можлива за рік-два - це від нерозуміння. Відновлення конституційного ладу - так, можливо», - уточнив Резніков.

Як повідомлялося, віцепрем'єр - міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що окремі території Донецької та Луганської областей настільки не суб'єктні, що навіть країна-агресор - РФ - не визнає жодної їхньої суб'єктності.

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