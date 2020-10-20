Резніков каже, що на реінтеграцію Донбасу підуть мінімум 25 років

Повноцінна реінтеграція нині окупованих територій назад до складу України триватиме щонайменше 25 років.

Таку думку віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловив в інтерв'ю zn.ua, передає Укрінформ.

«Так, я продовжую стверджувати, що повноцінна реінтеграція - це мінімум 25 років, мінімум одне покоління. Це моє переконання», - сказав Резніков.

Згадуючи хорватський досвід деокупації та реінтеграції, Резніков зазначив, що його важливо вивчати та знати, але в Україні точно буде своя модель реінтеграції, і вона не може бути ні хорватською, ні будь-якою іншою.

За словами віцепрем'єра, Росія атакувала Україну, але серед населення нашої країни немає релігійних конфліктів, є ідеологічні розбіжності.

Він наголосив, що на окупованих територіях в головах на даний момент - пропагований РФ Радянський Союз, де домінувала Росія і росіяни як титульна нація.

«А основна частина України рухається прозахідним курсом. Ось де у нас сьогодні відмінності. Але це легше виправити відмінність - через освіту, нормальний спосіб життя тощо. Тому вже сьогодні, до деокупації, до виходу на кордон ми повинні займатися реінтеграцією умів і сердець наших громадян. Ми повернемо наші території, ми вийдемо на кордон, але ми повинні перевиховати та населення. Витіснити з їхніх голів СРСР», - заявив Резніков.

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Він додав, що, коли відбудеться деокупація, «ми все одно продовжимо працювати з населенням для того, щоб ці території повноцінно увійшли до правового поля України та, найголовніше, до її ментального поля».

«Твердження, що реінтеграція можлива за рік-два - це від нерозуміння. Відновлення конституційного ладу - так, можливо», - уточнив Резніков.

Як повідомлялося, віцепрем'єр - міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що окремі території Донецької та Луганської областей настільки не суб'єктні, що навіть країна-агресор - РФ - не визнає жодної їхньої суб'єктності.