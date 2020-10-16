Резніков каже, що Мінські угоди підписували «під дулом»

Чинна українська влада в жодному разі не піде на будь-які зміни до Конституції щодо федералізації України, а також не проводитиме виборів на тимчасово окупованих територіях, поки не отримає контроль над українсько-російським кордоном.

Про це заявив у п'ятницю під час прямого включення Вашингтон-Київ віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Є певні червоні лінії, які ми в жодному разі не перейдемо, і ми точно знаємо, що це зрозуміло і суспільству, і уряду, і більшості Верховної Ради, і Президенту – і тут, мені здається, існує суспільна згода", - заявив український віцепрем'єр.

За його словами, "червоною лінією є в жодному разі не змінювати Конституцію України, як би про це не говорили пропагандисти в Кремлі – про те, що особливий статус Донбасу має бути включений до Конституції".

Урядовець підкреслив, що українська влада "точно не піде на жодні нові спроби федералізації країни", які ставлять під ризик територіальну цілісність і суверенітет України, а також злагоду суспільства.

Крім того, віцепрем'єр-міністр наголосив, що проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях "неможливе без отримання контролю над кордоном" між Україною і Російською Федерацією – попри те, що в пункті дев'ятому Мінських угод написано дещо інше. "Там написано, що отримання контролю над кордоном має відбутися на другий день після виборів. Але сьогодні всі експертні висновки будь-яких військових конфліктів кажуть, що в разі відсутності контролю над кордоном з боку уряду завжди буде повторення збройної ескалації на цих територіях", - зауважив Резніков.

Він нагадав, що свого часу підписання Мінських угод відбувалося під тиском. "Я б сказав, що під дулом біля скроні, якщо враховувати ситуацію в Дебальцеве, потенційної втрати життя українських воїнів. Тому зрозуміло, що політичне керівництво країни було в складній ситуації, і треба було піти на такі домовленості", - зазначив він.

У цьому зв'язку представник уряду України заявив: "Мінські угоди точно підлягають модернізації, про що ми публічно говоримо. І про це, до речі, говоримо, не тільки ми, а й пані Меркель".

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Пряма трансляція Вашингтон-Київ відбулося за ініціативи Інституту миру Сполучених Штатів, який є структурою Держдепартаменту США, за участі Посольства України в США, а також Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тема дискусії стосувалася нинішньої ситуації в процесі врегулювання на Донбасі.