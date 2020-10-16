Ми постійно нагадуємо Росії, що сепаратисти не входять до ТКГ - посол Німеччини

Росія останнім часом почала активніше просувати у Тристоронній контактній групі в Мінську і на інших майданчиках свою стару тезу, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Вона зазначила, що німецька сторона знає і від ОБСЄ, і від дипломатів, які часом проводять зустрічі з представниками ТКГ, про зміну атмосфери у Мінській групі, зокрема й через те, що і Україна, і Росія змінили свої делегації.

"Але я виділю одну річ, яка загалом не є новою, та останнім часом стала набагато помітнішою: те, як Росія намагається зробити крок назад і переконати всіх, немов вона не є частиною "трійки". Що, мовляв, переговори ведуть ОБСЄ, Україна і сепаратисти. Це є неправдою, але зараз вони взялися просувати це усюди – і ми їм постійно нагадуємо, що до Мінської групи входить Росія, а не сепаратисти. Що Росія є стороною конфлікту і погодилася брати участь у його вирішенні – і ми чекаємо від неї саме цього", - сказала Фельдгузен.

Вона додала, що бачить також другу зміну– це те, що за останній рік Україна стала дуже активною.

"Раніше часом було враження, що Україна просто реагує на дії РФ. Зараз переважно Україна діє, а Росія реагує. Чи це стратегія, чи просто Україна має більше ентузіазму – але все одно добре, що Україна перебирає ініціативу в Мінську", - вважає посол Німеччини.

Читайте також: Штати в ОБСЄ закликали Росію припинити блокувати роботу ТКГ

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях, залишивши її керівником Президента України у 1994-2005 роках Леоніда Кучму.

До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

30 липня Президент Володимир Зеленський увів Леоніда Кравчука до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях та призначив її главою.

Водночас Леоніда Кучму виведено зі складу делегації в ТКГ й увільнено від виконання обов’язків її глави.