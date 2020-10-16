Штати в ОБСЄ закликали Росію припинити блокувати роботу ТКГ

Російська сторона має припинити блокування подальшого прогресу в рамках Тристоронньої контактної групи та проявити таку ж політичну волю, як це зробила Україна.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Наразі фактом є те, що Росія та її маріонетки блокують усі шляхи прогресу у Тристоронній контактній групі. На тлі збереження спокійної ситуації на Сході України, наразі настав час для Росії відповісти взаємністю на політичну волю, проявлену Україною. Пора Росії припинити свої перешкоджання", - заявив він.

За словами Гілмора, спецпредставник Чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Грау на минулому засідання Постійної ради ОБСЄ вказувала на те, що прив’язування політичних передумов до непов'язаних з ними тем "є лише способом зірвати переговори Тристоронньої контактної групи".

"Я думаю, що ми всі хотіли б, щоб Росія демонструвала справжні зусилля, спрямовані на конкретні результати, які матимуть реальний позитивний вплив на населення на Сході України", - наголосив американський дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Постійної ради ОБСЄ 15 жовтня Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив, що російська делегація у ТКГ продовжує шантажувати Україну з метою примусити її піти на поступки Кремлю. За його словами, вимоги Кремля внести зміни до постанови ВРУ про місцеві вибори або проводити так звані "спільні інспекції" для перевірки висновків СММ ОБСЄ тепер вже супроводжуються і постійними спробами заблокувати роботу ТКГ безліччю процедурних питань.

Під час засідання Постради ОБСЄ делегація ЄС також заявила, що використання Росією політичних міркувань, пов'язаних з місцевими виборами на ОРДЛО, для перешкоджання прогресу на переговорах у ТКГ з інших питаннях є неприпустимим.