Україна передала до ТКГ списки полонених, бойовики поки мовчать

Українська сторона передала до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) список з чотирьох категорій заручників.

Про це заявив координатор ОБСЄ в гуманітарній групі ТКГ Тоні Фріш, якого цитує пресслужба Офісу президента, передає Укрінформ.

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 14 жовтня в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Росії та за модераторства ОБСЄ.

"Координатор ОБСЄ у гуманітарній групі Тоні Фріш під час обговорення питання взаємного звільнення утримуваних осіб повідомив, що українська сторона передала список з чотирма категоріями таких осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України інформації не надано", - йдеться у повідомленні.

Фріш констатував, що сторони готові одночасно відкрити два нові контрольні пункти в'їзду-виїзду в Луганській області в першій декаді листопада. Цим виконають домовленості паризького саміту «нормандської четвірки».

Як цитує пресслужба ОП, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік назвав досягненням запровадження режиму «тиші» на Донбасі, водночас наголосив, що необхідне «забезпечення його сталого характеру».

Окрім того, представник ОБСЄ зауважив, що «політичні питання, через які засідання групи є не такими результативними, як хотілося б, не повинні стояти на чільному місці в роботі безпекової групи». Зокрема, визначили потребою розібратися з оновленим планом розмінування — його назвали «особливо актуальним через наближення зими».

Українська делегація також підняла питання того, чи можливо сформувати групу експертів під егідою МАГАТЕ, яка б контролювала зберігання радіоактивних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Попри складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України», — підсумували у Президента.