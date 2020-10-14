«Тиша» на Донбасі триває вже 80 днів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається, що режим припинення вогню на сході України, який триває 80-й день, буде стабільним попри спроби його зірвати.

Про це глава держави заявив під час виступу на церемонії складання присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєнні почесних найменувань бойовим військовим частинам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"День захисника України - це день тих, хто упродовж століть боронив нашу землю, а у 2014 році захистив Україну від російської агресії і продовжує захищати сьогодні. Ця війна принесла нам колосальні втрати. Найболючіші з них - це людські життя, життя найкращих синів і доньок нашого народу, які загинули за нашу незалежність, за Україну... Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну та не втрачати своїх героїв, робимо все можливе, щоб в Україні настав бажаний мир. Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню, і незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що настання в Україні миру не означає, що влада перестане дбати про військо.

"Навпаки, сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії. Ми збільшуємо витрати на сектор безпеки та оборони України, активно працюємо для посилення обороноздатності з нашими міжнародними партнерами... Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру та вільного розвитку нашої незалежної України", - наголосив Президент.

Читайте також: Зеленський сподівається укласти мирну угоду з Путіним і повернути окуповані території

Як повідомлялося, День захисника України відзначається щороку 14 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.

Це державне свято було встановлено указом Президента України від 14 жовтня 2014 року. При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.

Фото: ОП