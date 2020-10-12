За 75 днів тиші на Донбасі загинула одна людина - Зеленський

За 75 днів тиші на Донбасі загинула одна людина - це перемога, але все обіцяне ще не зроблено.

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk зі Стівеном Сакуром у Великій Британії.

На думку Зеленського, питання конфлікту на сході України складне, і він хоче вирішити його якнайшвидше, щоб не гинули люди.

«Ми розблокували Нормандський процес. Це діалог. Ми повернули всіх за стіл», — зазначив він, подякувавши за підтримку лідерам Франції та Німеччини Еммануелю Макрону та канцлеру Ангелі Меркель.

Як нагадав Зеленський, завдяки Нормандському формату Україна повернула 140 ув’язнених, серед яких не лише військові, а й громадські діячі, розвідники та журналісти.

«Сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють», - сказав Зеленський, та на запитання Сакура про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня погодився, що це дійсно трагічні цифри, але якщо порівняти ці самі 14 тисяч і 80 чи 90 тисяч порушень у такий самий період раніше, можна побачити різницю.

«Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати», - сказав він.

За словами Президента, за 75 днів загинула одна людина. «Я вважаю, що це наша перемога. Але ви праві, ми не зробили поки що все те, що обіцяли», - сказав Зеленський.

Інтерв'ю для програми ВВС Президент України дав під час офіційного візиту до Великої Британії 7-8 жовтня. Там він, зокрема, обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном взаємодію у боротьбі з коронавірусом, ситуацію на Донбасі, реформи й торгівлю та запросив главу британського уряду в Україну, а також зустрівся з членами королівської родини.