Якщо я не зможу закінчити війну, потрібна інша людина – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на запитання про свої дії в разі невдачі на президентській посаді відповів, що не буде чіплятися за владу.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у інтерв’ю на британському шоу BBC HARDtalk.

«Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами», - сказав Президент.

Він додав, що ніколи не чіплявся за рейтинги і владу, і піти з посади не є для нього проблемою.

Президент України 7 і 8 жовтня перебував з офіційним візитом у Великій Британії. У перший день візиту він з дружиною Оленою Зеленською зустрівся з герцогом і герцогинею Кембриджськими. Також Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Вони підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.