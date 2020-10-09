Україна використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі – Єрмак

Україна повною мірою виконує домовленості, досягнуті на саміті Нормандської четвірки в Парижі минулого року, і Російська Федерація також має виконувати свої зобов’язання.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House у Лондоні, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Сьогодні в жодної країни, яка підтримує Україну, немає жодного сумніву, що з нашого боку щось не зроблено, щось не виконано», – сказав Єрмак.

За його словами, Росія також має виконувати досягнуті раніше домовленості.

«Або Росія дійсно готова до припинення цієї війни, або має сказати, що вона не готова до цього», - підкреслив керівник ОП.

Він розповів, що майже кожні два тижні Президент Володимир Зеленський буває на позиціях українських військ на передовій та особисто спілкується з військовими.

«Дійсно, сьогодні Україна на війні, і нам дуже важливо бути обережними та врівноваженими, щоб у реальному житті просувати інтереси України, використовувати всі можливі майданчики для переговорів, знижувати напругу. І врешті-решт, все це робиться, щоб рятувати життя наших людей», – зазначив Єрмак.

Він нагадав, що з моменту попереднього грудневого саміту лідерів Нормандської четвірки в Парижі відбулося узгодження чотирьох нових точок розведення сил і засобів на лінії розмежування, практично узгоджено 20 ділянок для розмінування.

Керівник ОП зауважив, що було домовлено про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць незаконного утримання осіб на непідконтрольних українській владі територіях, проте ця домовленість поки що не виконана.

«На жаль, на сьогодні вже декілька місяців взаємне звільнення не відбувається саме з причини того, що протилежна сторона не узгоджує списки. Постійно робляться якісь перепони для цього. Зараз вони говорять, що їм нібито перешкоджає в цьому постанова Верховної Ради щодо місцевих виборів. Але ми постійно наголошуємо, що це нонсенс: як таке гуманітарне питання, як життя і здоров’я людей, може залежати від документа?» – наголосив Єрмак.

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським 7-8 жовтня перебувала з офіційним візитом у Великій Британії.

Тристороння контактна група 22 липня домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Зокрема, домовленостями передбачена заборона на наступальні й розвідувальні дії, заборона на застосування вогню, включаючи снайперський, та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Фото: ОП