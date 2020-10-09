Радники «нормандської четвірки» можуть провести відеозустріч наступного тижня — Єрмак

Радники «нормандської четвірки» можуть провести відеозустріч наступного тижня — Єрмак

Укрінформ
Зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" може відбутися наступного тижня у режимі відеоконференції.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House у Лондоні, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Тому переговори тривають. Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб якомога скоріше відбувся саміт, і вже були якісь рішення", – сказав Єрмак.

Водночас керівник ОП зазначив, що Україна найактивніше наполягає на проведенні наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Він підкреслив, що війна триває саме на українській території, а всі політичні рішення ухвалюються лише на рівні лідерів.

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"Така зустріч має відбутися якнайшвидше. В цьому нас підтримують наші партнери по нормандському формату – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так очікує весь український народ", – наголосив Єрмак.

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським 7-8 жовтня перебувала з офіційним візитом у Великій Британії.

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11 вересня в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

15 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч радників може відбутися упродовж наступних 10 днів, одна досі такої зустрічі не було.

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