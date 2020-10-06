Зеленський: Україна ніколи не зупинить війну, якщо не говоритиме з Росією

Президент Володимир Зеленський впевнений, що без діалогу з Росією неможливо буде зупинити війну і повернути всі українські території.

Про це він заявив інтерв’ю виданню Politico Europe, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Я б розставив тут дуже правильно крапки: у якому сенсі не хоче говорити Президент України з Президентом Росії, і хто саме поширює інформацію у ЗМІ про те, що Україна не повинна говорити з Росією. Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з Президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території», - сказав Зеленський, коментуючи репліку журналіста, що українці хочуть, щоб він зупинив війну, але фактично вважають його зрадником, коли чують про діалог з Росією.

За словами Президента, «на жаль, ЗМІ роблять все, щоб зірвати будь-які можливості діалогу» навіть у межах Нормандії чи Мінського процесу. Він додав, що це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до мене та обіймали найвищі посади.

«Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території», - заявив глава держави.

Водночас Зеленський визнав, що у нього немає «чесної відповіді, що, наприклад, 31 числа 21-го року я точно закінчу війну, і ми повернемо наші території».

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що друга зустріч лідерів у нормандському форматі може привести до закінчення війни на Донбасі. Говорячи про імплементацію рішень попередньої зустрічі лідерів у нормандському форматі у 2019 році, Президент зазначив, що «все просувається, але не так швидко, як я очікував».

Востаннє лідери нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Політичні радники нормандського формату зустрічалися 11 вересня в Берліні.

Фото: ОП